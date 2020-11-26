MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da korkunç olay! Tesadüfen çöpte buldular
ABONE OL
26.11.2020 - 18:12 | | DHA

Avcılar'da korkunç olay! Tesadüfen çöpte buldular

Avcılar'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı.

Avcılarda korkunç olay Tesadüfen çöpte buldular



Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.

Avcılarda korkunç olay Tesadüfen çöpte buldular


GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Bakan Koca 'artıyor' diyerek duyurdu

Son dakika: Koronavirüste bilanço gittikçe ağırlaşıyor! Bakan Koca 'artıyor' diyerek duyurdu

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

12 kişinin cinayet zanlısından şok ifadeler: Öldürecek olsam...

12 kişinin cinayet zanlısından şok ifadeler: Öldürecek olsam...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet