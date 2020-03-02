02.03.2020 - 11:54 | | DHA
Avcılar'da korkutan yangın!
Avcılar'da çıkan yangında 2 binanın çatısı alev alev yandı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İki binanın çatısı alev alev yanarken mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada alev alev yanan çatılar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.