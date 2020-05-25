MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avcılar’da müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı
ABONE OL
25.05.2020 - 19:01 | | DHA

Avcılar’da müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı

Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı.

Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasağa rağmen sokağa çıktı. Çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı.


Avcılar’da müziği duyan çocuklar sokağa indi: Sosyal mesafe kalmadı



Ayrıca araçtan “Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar yapıldı.

Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu. Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi. Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.




Avcılar’da müziği duyan çocuklar sokağa indiAvcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 25 Mayıs TV kanal yayın akışı

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Sağanak yağış etkili olacak

Sıradaki Haber