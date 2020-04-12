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12.04.2020 - 16:19 | | DHA

Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde asılı bulundu

Avcılar’da ortaokul öğretmeni Aynur N. S., evinde kalorifer borusuna bağlı iple asılı bulundu. Polisin, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kadının intihar etmiş olduğu üzerinde durduğu öğrenildi.

Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde asılı bulundu

Olay, dün gece Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomasyon şirketinin ortaklarından Arif S., iş seyahati nedeniyle bulunduğu Kırşehir’den defalarca aramasına rağmen eşine ulaşamadı.

Arif S., bunun üzerine oturdukları sitenin güvenlik görevlisinden evlerini kontrol etmelerini istedi. Giriş katındaki evin ışıklarının açık olduğunu gören görevli, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca karşı dairelerden birinden içeriye bakmalarını istedi. Dışarıdan pencereden bakıldığında ise, kadının kalorifer borusuna bağlanmıış ipte asılı olduğu görüldü ve hemen polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Sevk edilen ekipler bir ortaokulda öğretmen olduğu belirlenen Aynur N. S.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde çalışma başlatan olay yeri inceleme ekiplerinin, pskololojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu, olayı çok yönlü soruşturduğu öğrenildi. Bu arada olayı duyunca gelen bir kadın gözyaşı döktü.

Ankara'da polisten çardak keyfi yapan gruba müdahaleAnkara Mamak'ta polis, oturdukları sitenin çardağında piknik yapan kalabalık gruba uyarıda bulunmasının ardından, grup evlerine dağıldı. Sosyal mesafe kurallarının adeta hiçe sayıldığı görülen olayın görüntülerindeki videoda, hemen yan sitedeki çardakta yer alan bir grubun ise polisin "sokağa çıkmayın" anonsuna aldırış etmeden tavla oynadıkları görüldü.
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