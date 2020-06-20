MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da park yüzünden tartıştığı akrabalarına pompalı tüfekle saldırdı
ABONE OL
20.06.2020 - 13:43 | | DHA

Avcılar'da park yüzünden tartıştığı akrabalarına pompalı tüfekle saldırdı

İstanbul Avcılar'da aynı sokak üzerinde oturan akrabalar arasında otomobil park etme yüzünden kavga çıktı. Taraflardan Ali D.'nin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki taraftan toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da park yüzünden tartıştığı akrabalarına pompalı tüfekle saldırdı

Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı sokakta oturan ve akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında araba park etme yüzünden tartışma çıktı. Taraflardan Ali D. bir süre sonra evine geçerek, balkondan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateşte karşı taraftan Gökhan M., Güler M. ve Yeter M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Ateş açan Ali D. silahla birlikte yakalandı. Ali D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. 

OLAYDAN SONRA TEKRAR KAVGA ÇIKTI

Öte yandan olay yerinde taraflar arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Gerginlik, polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ile birlikte o sırada sokakta olan ve olayları izleyen 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için de ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlundan Cemil Taşçıoğlu için duygu dolu sözler! 'Tanıyan da tanımayan da çok sevdi'Corona virüs salgını sürecinde hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur babasını anlattı. Taşçıoğlu, Babalar Günü'nün babası olmadan zor geçtiğini belirten Taşçıoğlu, "Kolay değil, herhalde tüm gün boyunca her saniye geçmişte neler yaşadıklarımızı düşüneceğim. Her babalar gününde sabah ilk babamı arardım. Bu kez annemi arayacağım çünkü o da bana babalık yapmıştır. Zor olacak ama güçlü olmamız lazım. Herhalde telefon edeceğime, mezarına gidip onunla sohbet edeceğim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Sıradaki Haber