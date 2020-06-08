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08.06.2020 - 13:37 | | DHA

Avcılar’da riskli 194 binadan 122’si yıktırıldı

Son dakika haberi... Avcılar’da riskli bulunan 194 binadan son 1 yıl içerisinde 122’sinin yıkımı tamamlandı.

Avcılar’da riskli 194 binadan 122’si yıktırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından onaylanan ekonomik ömrünü tamamlamış yaklaşık 1000 binayı kapsayan Plan Notu Değişikliği kararı ile ilçedeki riskli binaların yenilenmesi çalışmaları hızlandı.

Avcılar Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmelerde son 1 yıl içerisinde 194 bina riskli bina ilan edilirken, aralarında 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin de bulunduğu 122 binanın yıkımı tamamlandı. İlçede halen yıktırılması gereken bir kısmı boşaltılmış, 72 bina bulunduğu, bunların hukuki süreç veya itirazlarının devam ettiği belirtildi. Belediyenin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, tarafından hazırlanan ‘Kentsel Dönüşüm Rehberi’nde riskli binaların nasıl tespit edildiği, riskli yapı tespitine nasıl itiraz edildiği ve yapı-yıkım sürecinin nasıl gerçekleştiği gibi sorulara yanıtlar yer aldı.

Avcılar’da riskli 194 binadan 122’si yıktırıldı

MEB, LGS’ye girecek öğrencileri ekran başına çağırdıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.
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