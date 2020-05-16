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16.05.2020 - 17:44 | | DHA

Son dakika: Alçak! Eşini sırtından bıçakladı

Son dakika haberlere göre, İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen kadın eşi tarafından sırtından bıçaklandı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Alçak! Eşini sırtından bıçakladı

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Öznur B. isimli kadın Talk Sokakta yürürken eşi Deniz B. tarafından sırtından 3 defa bıçaklandı. Öznur B. kanlar içinde yere yığıldı.

Eşini bıçaklayan Deniz B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi o sırada orada olan ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Alçak Eşini sırtından bıçakladı

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