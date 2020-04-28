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28.04.2020 - 12:12 | | DHA

Avcılar'da şoke eden manzara! PTT kuyruğu 3 caddeye uzandı

Corona virüs ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyenlerin PTT önlerindeki kuyrukları bugün de uzadı. Avcılar’daki Şamlı Sokak'taki PTT şubesi önünde başlayan kuyruk, 3 caddeye taştı.

Avcılar'da şoke eden manzara! PTT kuyruğu 3 caddeye uzandı

Sabah erken saatlerden itibaren PTT önünde sıraya girmeye başlayanların sayısı kısa sürede arttı. PTT önünden başlayan Fatih Caddesi, Reşitpaşa ardından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ne kadar uzanan kuyrukta polis sosyal mesafe kuralına uyulması için sürekli uyarılarda bulundu.

EVDE MAAŞI TESLİM EDİLDİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 65 ve üstündeki, sokağa çıkma yasağı bulunan kişilere, evlerinde tutanak karşılığı maaşlarını evlerinde ödemeyi bugün de sürdürdü. PTT şubesinden 70 yaşındaki bir emeklinin maaşını çeken görevliler, parasını tutanak karşılığı teslim ederken, hiçbir şekilde dışarı çıkmaması konusunda da kendisini uyardı.

 

 

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