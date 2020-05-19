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19.05.2020 - 15:03 | | DHA

Avcılar'da süresi geçmiş ehliyetiyle 'eczaneye gidiyorum' dedi, cezadan kurtulamadı

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Avcılar'da süresi geçmiş ehliyeti ile direksiyon başına geçen Iraklı'ya 498 TL para cezası kesildi.

Avcılar'da süresi geçmiş ehliyetiyle 'eczaneye gidiyorum' dedi, cezadan kurtulamadı

Avcılar'daki Reşitpaşa Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan hafif ticari arnacın sürücüsü Muhannet Muhtar A., yakındaki eczaneye gideceğini söyledi,. Polislere gösterdiği uluslararası ehliyetinin süresinin 15 gün önce dolduğu belirlenen Iraklı,, akciğer kanseri annesinin kısa süre Avcılar'daki bir hastanede vefat ettiğini, bu nedenle ülkesine gidip bunu yenileyemediğini söyledi. Muhannet Muhtar A.'ya 'Süresi geçmiş ehliyet ile trafiğe çıkmak' suçundan 498 TL para cezası uygulandı.

Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldıAvustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu.
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