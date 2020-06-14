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14.06.2020 - 10:00 | | DHA

Avcılar'da yavru karga kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... Avcılar'da yem bulmaya çalışırken girdiği balkondan çıkamayan yavru kargayı itfaiye kurtardı.

Avcılar'da yavru karga kurtarma operasyonu

Olay, Merkez Mahallesi Cengiz Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binanın balkonunda çırpınan bir yavru karga olduğunu gören vatandaşlar, ev sahibine haber vermek istedi. Ancak evde kimsenin bulunmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itfaiye görevlileri, balkona çıktı. İtfaiye eri, cam ile duvar arasındaki küçük boşlukta sıkışan yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı. Serbest kalan yavru karga uçarak bölgeden uzaklaştı.

Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktıTokat’ın Niksar ilçesine bağlı Akıncı Köyünden özel araçları ile geçen Erdoğan çiftinin önüne domuz sürüsü çıktı. Çift o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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