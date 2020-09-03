Avcılar’daki trafik kazasında mucize kurtuluş!

Kaza, Tahkakale Mahallesi’ndeki Ispartakule Bulvarı’nda meydana geldi. 34 VZ 2618 plakalı otomobili kullanan sürücü, hızla giderken henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına park edilmiş TIR’a arkadan çarptı.
Otomobilin yarısı TIR dorsesinin altına girerken sürücü hafif yaralandı. Mucize kurtulan sürücü, kazanın ardından araçtan çıkarak bir süre kaldırımda oturarak, 112 ekibinin gelmesini bekledi. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başlarken, sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.