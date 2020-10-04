MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avda kazara eniştesini öldürdü
ABONE OL
04.10.2020 - 13:38 | | DHA

Avda kazara eniştesini öldürdü

Kahramanmaraş'ta, güvenlik korucusu Fatih Gürocak (39), beraber avlandığı kayınbiraderi Mesut Gürocak'ın tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Avda kazara eniştesini öldürdü

Olay, dün, Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Gürocak, kendisi gibi güvenlik korucusu olan kayınbiraderi Mesut Gürocak ile birlikte ava çıktı. Avlandıkları sırada Mesut Gürocak, hayvana ateş etmek istedi. Bu sırada silahtan çıkan saçmalar, Fatih Gürocak'ın vücuduna isabet etti. Gürocak, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gürocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatih Gürocak'ın cenazesi, toprağa verilirken, Mesut Gürocak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tavşanlı'da ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

Tavşanlı'da ahırda çıkan yangında 47 koyun telef oldu

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da ATV aracı devrildi: 2 yaralı

Sıradaki Haber