AVM’de HES kuyruğu

Son iki gündür artık AVM’lere ‘HES’ kodu sorgulaması yapıldıktan sonra girebiliyor. HES kodu olmayan turist ve vatandaşlar ise AVM’lere alınmıyor. Milliyet olarak dün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde AVM’lerdeki uygulamayı yerinde gözlemledik. İlk durağımız Şişli’deki bir AVM’ydi. Görevliler vatandaşları HES kodlarını sorguladıktan sonra ateşlerini ölçerek içeri aldı. Şişli’den sonraki adresimiz ise Fatih ve Gaziosmanpaşa’da bulunan AVM’lerdi. Fatih’te AVM’nin girişine geldiğimizde içeriye girmek için bekleyen kalabalık bir grubu gördük. Bekleyenler uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Gaziosmanpaşa’daki AVM girişinde de HES kodlarına dikkat edildiğine tanık olduk.



