AVM çalışma saatleri: AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Corona virüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkmış durumda... Bakanlıklar bir dizi önlem alırken son tedbir haberi Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği'nden geldi. Arık AVM çalışma saatleri değişmi durumda...

AVM'LAR KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği: AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.