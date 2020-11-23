AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını yeni tedbirleri geçen cumadan itibaren yürürlüğe girdi. AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu çalışma saatleri değişti. Hala bu kısıtlamar hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? diye soruyor.

KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Yeni kararlara göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşların hizmet sunulacak.