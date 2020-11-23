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23.11.2020 - 12:35 |

AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri...

Salı günkü Kabine toplantısı sonrası yasaklar cuma günü başladı. AVM'ler, berberler, kuaförlerin çalışma saatleri değişti. Peki, AVM'ler, berberler, kuaförler kaçta kapanıyor?

AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını yeni tedbirleri geçen cumadan itibaren yürürlüğe girdi. AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu çalışma saatleri değişti. Hala bu kısıtlamar hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar AVM'ler, market, berberler, kuaförler, güzellik salonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? diye soruyor.

KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Yeni kararlara göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşların hizmet sunulacak.

Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.
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