05.05.2020 - 10:16 |
AVM'ler ne zaman açılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kameralar karşısına geçerek halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci hakkında bilgi verirken alışveriş merkezleri ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. Açıklamalar sonrası 'AVM'ler ne zaman açılıyor?' sorusu gündem oldu.
Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş merkezlerinin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından 'AVM'ler ne zaman açılıyor?' soruları sıklaştı.
AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.' diye belirtti.
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