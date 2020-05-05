Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş merkezlerinin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından 'AVM'ler ne zaman açılıyor?' soruları sıklaştı.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek.' diye belirtti.