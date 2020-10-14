Avokado hırsızı 2 kardeş yakalandı!

Alanya'nın İmamlı Mahallesi'nde Alibey D.'ye ait bahçeden avokado hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma ve polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından bahçeden piyasa değeri 2 bin 500 TL olan 400 adet avokado çalan hırsızlık şüphelilerinin Mustafa A. (24) ve ağabeyi Mesut A. olduğunu belirledi.

SATMAYA ÇALIŞIRKEN POLİSE YAKALANDI

Yapılan kimlik tespitinin ardından, Mustafa A., Gazipaşa ilçesinde bir manava çaldığı avokadolardan 150 adedini satmaya çalışırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Mesut A. ise jandarma ekipleri tarafından belirlenen adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden hırsızlık şüphelisi kardeşler, çaldıkları diğer 250 avokadoyu İmamlı Mahallesi'nde sakladıklarını anlattı. Söylenen noktaya giderek çalınan avokadoları bulan jandarma ekipleri meyvelere de el koydu. Gözaltına alınan Mustafa A. ve Mesut A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık şüphelisi iki kardeşin bahçeden farklı anlarda avokado çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.