Avrupa Birliği 42 ülkede ‘evde spor’ kampanyası başlattı

Avrupa Birliği (AB) corona virüs salgını nedeniyle insanların sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için evlerinde spor, fiziksel aktivitelere teşvik etmek üzere 42 ülkede '#BeActiveAtHome' sloganı ile kampanya başlattı. 42 ülke içinde yer alan Türkiye, Herkes için Spor Federasyonu ile projeyi destekliyor.

“EVDE AKTİF OLUNMALI”

Avrupa Parlamentosu Spor Elçisi Ozan Karakuş ise 'evde aktif olalım' çağrısı yaparak, “Corona virüs nedeniyle evde geçirilen günler; hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, obezite, depresyon, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getirebilir. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adım evde bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler ile evde aktif olunmalıdır” dedi.

Herkes için Spor Federasyonu’nun HisApp uygulaması ile herkese ücretsiz spor yapma imkanı sunulduğunu belirten Karakuş, “Evde geçireceğiniz bu zor zamanlarınızı uygulamayı edinerek farklı yaş gurupları için oluşturulan videolar ile eğlenceli hale getirebilirsiniz” diye konuştu.

EVDE KAL, AKTİF OL, SAĞLIKLI KAL

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan ve Türkiye’de de benimsenen, farklı yaş grupları için önerilen fiziksel aktiviteler şöyle:

1 yaşın üzerindeki çocuklar günde en az 180 dakika aktif olmalıdır.

5 ila 17 yaş arası çocuklar ve gençler: haftada en az 3 kez kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri dahil olmak üzere her gün en az 60 dakika orta şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmeli.

18 ila 64 yaş arasındaki yetişkinler: hafta boyunca en az 150 dakika aerobik fiziksel aktivite veya hafta boyunca 75 dakika şiddetli aerobik fiziksel aktivite yapmalı.”