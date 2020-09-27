Avrupa’nın seçkin destinasyonu Balıkesir

Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk’ta bulunan 5 ayrı termal turizm merkeziyle Türkiye’nin en fazla termal turizm merkezine sahip ikinci ili olan Balıkesir, termal kaynak zenginliğinin yanı sıra şifalı sularıyla da öne çıkıyor. Balıkesir’deki eriyik ve mineral değerleri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengin termal kaynakların bazıları banyo tedavisi bazıları ise içme kürleri için kullanılıyor. Ayrıca denizle bütünleşik bölgelerde yeni keşfedilen sıcak su kaynakları talassoterapi için de fırsatlar sunuyor.

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, temiz havası ve mikroklimatik özellikleriyle sağlık turizmi için ideal merkezlerden olan Kaz Dağları ve Alaçamlar ile çevrili Balıkesir, ayrıca “iyi hissetmek” temasıyla hizmet veren yoga kampları, ekolojik köyler, tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.