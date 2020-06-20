Avukat sandığı kişi dolandırdı

Dolandırıldığını anlayınca avukata koşan Urmatbekova ikinci şoku da burada yaşadı. Kendisini avukat olarak tanıtan kişinin de aslında avukat olmadığını ve ikinci kez dolandırıldığını anlayan kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nurcholpon Urmatbekova’nın avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili Urmatbekova’nın Kırgızistan vatandaşı olduğunu, Türkiye’ye geldikten sonra iş kurma vaadiyle dolandırıldığını ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ancak savcılık şikayetçinin, kendisini avukat olarak tanıtan şüpheliyi, kimlikteki bilgilerden, cübbesiz ve baro sicil ile TBB sicil numarasının aynı olması sebebiyle rahatlıkla avukat olmadığını anlayabileceğini, dolandırıcılık suçunun oluşması için gerekli hile ve desise boyutuna ulaşmadığını belirterek, dosyaya takipsizlik kararı verdi.