MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Avukat sandığı kişi dolandırdı
ABONE OL
20.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Avukat sandığı kişi dolandırdı

Kırgızistan vatandaşı Nurcholpon Urmatbekova, Türkiye’ye geldikten sonra iş kurma vaadiyle anlaştığı kişiler tarafından dolandırıldı.

Avukat sandığı kişi dolandırdı
ELİF ALTIN İstanbul

Dolandırıldığını anlayınca avukata koşan Urmatbekova ikinci şoku da burada yaşadı. Kendisini avukat olarak tanıtan kişinin de aslında avukat olmadığını ve ikinci kez dolandırıldığını anlayan kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nurcholpon Urmatbekova’nın avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili Urmatbekova’nın Kırgızistan vatandaşı olduğunu, Türkiye’ye geldikten sonra iş kurma vaadiyle dolandırıldığını ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ancak savcılık şikayetçinin, kendisini avukat olarak tanıtan şüpheliyi, kimlikteki bilgilerden, cübbesiz ve baro sicil ile TBB sicil numarasının aynı olması sebebiyle rahatlıkla avukat olmadığını anlayabileceğini, dolandırıcılık suçunun oluşması için gerekli hile ve desise boyutuna ulaşmadığını belirterek, dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eğitim yılı resmen sona erdi! Selçuk: Büyük iş başardınız

Eğitim yılı resmen sona erdi! Selçuk: Büyük iş başardınız

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Afet gibi haziran sağanağı

Afet gibi haziran sağanağı

Sıradaki Haber