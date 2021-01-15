Avukata reklam verme önerisi tartışma yarattı

Baro Bilişim Teknoloji ve Hukuk Kurulu üyesi Faruk Çayır, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Bizler avukatlığın hakim ve savcılık mesleğiyle aynı statüde olmasını beklerken, getirilen bu öneri mesleğin geleceğini tehdit eder” dedi. Çayır, şu görüşleri aktardı: “Avukatlık bir serbest meslek değil, kamu görevidir. Reklam verme serbestliği avukatlığın güvene dayalı doğasına ters düşer. Rekabetin verimliliği arttıracağı düşünseler de etik olarak karşı durulan bu serbestliği kullananlar çoğunlukla genç, deneyimi 5 yılın altında olan avukatlar olacaktır. Genç avukatlar zaten sıklıkla reklam yasağını delme eğilimindeler. Açtıkları sosyal medya hesapları ya da kendi sosyal medya hesaplarını kullanma şekilleri kanun dışı. İhbar edildikleri takdirde ceza alacaklarını onlar da biliyor. Hatta Ankara’da çokça ceza kesiliyor bu konuda.”

‘Bağımsızlık kaybolur’

Şirket açmanın önünün son çıkan düzenlemelerle açıldığın belirten Çayır “Bir avukat ortağıyla beraber şirketleşebiliyor ancak avukatlık sermayenin, büyük şirketlerin elinde olursa sistem, ‘işçi avukat’ yapar. Şirketler iş almak ve kar dürtüsüyle belirlenen asgari ücretin altında ücretleri kabul eder, orta gelirli avukatlar birikir, avukatlığın bağımsızlığı kaybolur. İşçi avukat, patrona bağlı hale gelir.”