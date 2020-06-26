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26.06.2020 - 10:14 | | DHA

Ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde, ayağına ip dolanan kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan karga, veterinere götürüldü

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi’nde, bir karganın ağaçta mahsur kaldığını ve uçamadığını gören Hanifi Arlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, ayağına ip dolandığı belirlenen kargayı kurtarmak için itfaiye merdiveniyle kuşun yanına çıktı. Karga, ayağındaki ipten kurtarılarak indirildi. Uzun süre asılı kaldığı için ayağında yaralanan karga, itfaiye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

Bahçede gezerken kargayı fark ettiğini anlatan Hanifi Arlı, "Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yardımcı olabildiğim için de mutlu oldum" dedi.

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