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21.04.2020 - 19:51 |

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dengeli davranmak konusunda en önemli atasözlerinden biri olarak ayağını yorganına uzat cümlesi geliyor. Peki, ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ayağını yorganına göre uzat atasözü TDK’ya göre ‘Yapacak olan harcamalar hiçbir zaman geliri aşmamalıdır’ şeklinde ifade edilmektedir.

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir?

Ayağını yorganına göre uzat atasözü Türkiye'de çok sık kullanılan ve önemli bir cümledir. Bu cümle genel olarak kişinin kazandığından çok üstelik gereksiz yere harcaması ile beraber, zamanı geldiğinde büyük bir çaresizlik içerisinde kalabileceğini anlatmaktadır. Bu durum zillet ve keder getirir. Mutlaka harcamalar gelire göre belirlenmeli ve fazla aşılmamalıdır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kişi gider ve gelirlerini unutmamalıdır. Buna göre dengeli davranmalı ve bütçesine dikkat etmelidir. Kısa özlü ve sözlü öğütler olarak öne çıkan atasözleri arasında, ayağını yorgana göre uzat bu anlamı ile büyük öneme sahip deyimlerden biridir. Küçükten büyüye kadar her insanın için geçerli olabilecek bir atasözü olarak öne çıkıyor. Bu sadece para değil hayat içerisindeki pek çok durum için de geçerlidir.

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