MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayakkabılara gizlenen uyuşturucu bulundu
ABONE OL
19.02.2021 - 17:22 | | DHA

Ayakkabılara gizlenen uyuşturucu bulundu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Baskında, ayakkabıların içine zulalanmış uyuşturucular ele geçirildi.

Ayakkabılara gizlenen uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik Horasan, Pasinler ve Narman ilçelerinde ayrı zamanlarda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen spor ayakkabıların içerisinde bulduğu uyuşturucu maddelerine el koydu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Polislere camdan uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

Horasan ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ev ve iş yerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, toplam 1 kilo 345 gram kubar esrar maddesi, 250 gram reçine esrar maddesi ve 5 kilo 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza infaz Kurumun'a gönderildi.

Pasinler ve Narman ilçelerinde ise eş zamanlı yapılan operasyonda, 1 kilo 32 gram bonzai olduğu tespit edilen uyuşturucu madde ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündemi değerlendirdiCumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarına yanıt verdi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia! Ablası her şeyi anlattı

Son dakika... Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia! Ablası her şeyi anlattı

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet