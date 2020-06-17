MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardı
ABONE OL
17.06.2020 - 15:00 | | DHA

Ayaklarına ip dolanan kargaları itfaiye kurtardı

Düzce'de, 3 katlı bir binanın çatısında ayaklarına ip dolanan 2 karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde, 3 katlı binanın çatısında 2 karganın çırpındığını görenler, Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına ip dolandığını tespit ettiği kargaları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle çatıya yanaşan ekipler, kargaların ayağına dolanan ipleri keserek, kurtardı. Daha sonra kargalar, doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Son Dakika: Haftanin bölgesindeki terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı

Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor, saat kaçta toplantı olacak? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor, saat kaçta toplantı olacak? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sıradaki Haber