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26.07.2020 - 12:13 | | DHA

Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının üçüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

İki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii, açıldığı günden beri yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 24 saat ziyarete açık olan camiye bugün de, sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçilerin cep telefonu kameralarıyla görüntü çektiği görülürken, bazı vatandaşlar da namaz kıldı ve dua etti.

 

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