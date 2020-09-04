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04.09.2020 - 14:51 | | DHA

Ayasofya Camii'nde yağmura rağmen Cuma Namazı yoğunluğu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı'na yoğun katılım oldu. Camiye gelen vatandaşlar, sırayla camiye alınırken çok sayıda vatandaş camiye girebilmek için bekledi.

Ayasofya Camii'nde yağmura rağmen Cuma Namazı yoğunluğu

İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına geniş katılım oldu. Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu. Yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi, namazını Ayasofya Meydanı'nda kıldı.

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