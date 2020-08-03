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03.08.2020 - 14:02 | | DHA

Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını!

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını bugün de sürdü. Camiye girmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı. Kadınlar ve erkeklerin oluşturduğu gruplar sırayla içeriye alındı.

Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını!

Kurban Bayramı’nın son gününde sabah namazında Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti. Cami içinde çekilen görüntüler ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye ve yurt dışından gelen vatandaşlar sabah namazını da Ayasofya’da kıldı. Sosyal mesafeye uyularak cami içinde ve avlusunda saf tutuldu. Ayasofya içine cami olduktan sonra ilk kez gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında hayran kaldılar. Cami içinde kayıt edilen görüntüler Ayasofya’nın tüm heybetini gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar çıkarttı.

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