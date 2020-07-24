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24.07.2020 - 13:26 | | AA

Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu

Ayasofya'da tarihi anlar yaşanıyor. Ayasofya Camisi'nin minarelerinden sela sesleri yükseliyor.

Ayasofya'nın minarelerinden 4 müezzin birlikte sela okudu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken, tarihi ana tanıklık edenler, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren daha önce belirlenen Cuma namazını kılma alanlarına gelenler, Ayasofya'nın minarelerinden okunan selayı kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TWİTTER HESABINDAN CANLI YAYIN YAPILDI

 

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden canlı yayın yapıldı. "Ayasofya Camii" etiketiyle yapılan yayın paylaşımına "İlk cuma namazı" notu düşüldü.

 

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne giriş yaptı86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.03 sıralarında Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası toplu halde tilavet secdesi yapıldı.
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