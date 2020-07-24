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24.07.2020 - 19:27 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çocukları da ağırladı

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yetişkinlerin yanı sıra küçük çocukları da ağırladı. Ayasofya'da namaz kılmak için farklı şehir ve ülkelerden gelen çocuklar, mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çocukları da ağırladı

4 yaşındaki Naime Hacer, 8 yaşındaki ablası ve 10 yaşındaki ağabeyiyle erken saatlerde Ayasofya'ya gelenler arasında yer aldı. Anne ve babalarıyla Ayasofya'ya gelen Bagaç ailesi, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çocuklar, "Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı" şeklinde slogan atarken, 10 yaşındaki Ahmet Said Tayyip Bagaç, "Çok mutluyum. Recep Tayyip Erdoğan camiyi açtığı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

AYASOFYA İÇİN ALMANYA'DAN GELDİLER

Almanya'dan gelen Afganistan asıllı Halim ailesi de 3 küçük çocuğunu beraberinde getirerek Ayasofya'da cuma namazı için saf tuttu.

Türkiye'ye ilk defa gelen 9 yaşındaki İdris Halim, iki kız kardeşiyle birlikte namaz kıldığını belirtti.

Halim, "Selamunaleyküm. Almanya'dan geldik. Burada, Ayasofya'da olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

İdris Halim ve kız kardeşleri Türk bayraklı şapkalarıyla Ayasofya'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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