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24.07.2020 - 16:06 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.
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