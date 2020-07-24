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24.07.2020 - 21:08 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kılındı

İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

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