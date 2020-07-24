MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk yatsı namazı!
ABONE OL
24.07.2020 - 23:05 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk yatsı namazı!

86 yıl sonra açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yatsı namazı eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk yatsı namazı!

İstanbul'da saat 22.17'da okunan yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Camiye giremeyen bazı vatandaşlar ise yatsı namazını caminin dışında kıldı. Namazdan sonra vatandaşlar, dualar etti ve tekbirler getirdi.

Öte yandan cami ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk yatsı namazı!

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk yatsı namazı!

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Alel Gen Nedir? Örnekler İle Alel Gen Çiftleri Özellikleri Konu Anlatımı

    Alel Gen Nedir? Örnekler İle Alel Gen Çiftleri Özellikleri Konu Anlatımı

    Sıradaki Haber