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26.07.2020 - 05:47 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Gece saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar camide sabah namazı kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

 

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hasta sonu yoğunluğu yaşandı. Cuma Günü ibadete açılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık tutuldu. Bu durumu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren camiye akın etti. Hafta sonu olması nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazını kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, banklarda ve çimlerin üzerinde sabah namazını bekledi. Bazı vatandaşlar, camiyi ziyaret ederken bazıları ise namaz kıldı. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte saf tutarak namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelen bir kişi, "Büyük bir duygu, Türkiye, tarihi anı yaşıyor. Biz bunu göremeyeceğiz diye düşünüyorduk" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde sabah namazı yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde sabah namazı yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde sabah namazı yoğunluğu

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