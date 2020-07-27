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27.07.2020 - 06:19 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına yoğun katılım

Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen vatandaşlar içeride yerlerini aldı, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına yoğun katılım

Bazı vatandaşlar da namazını Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar üzerinde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

Namaz öncesi ve sonrası dualar edildi, tekbirler ve salavatlar getirildi.

Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri aralıksız sürdürüldü.

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri gece saatlerinde de devam etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon çalışmasıAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
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