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25.07.2020 - 02:42 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk gece yarısı da devam etti

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i KebirCami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin 24 saat ibadete açık kalması talimatıyla birlikte gece yarısından sonra da hareketliliğini koruyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk gece yarısı da devam etti

Cuma namazıyla birlikte büyük bir heyecan ve sevinçle ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce insan İstanbul'a geldi.

86 yıl aradan sonra kılınan ilk ikindi, akşam ve yatsı namazlarının ardından sabah namazını da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmanın heyecanını yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş meydandaki banklarda ve çimenlerde bekleyişini sürdürüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde yoğunluk gece yarısı da devam etti



Camiye giren bazı vatandaşların ise aralıklarla tekbir getirdiği görülürken, bazılarının ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor.

Çok sayıda vatandaşın da içeri girmek için sıra beklediği cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı.

Ayasofya meydanında da bazı vatandaşların namaz kıldığı bazıların çimenlerde uyuduğu görülüyor.

Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri devam ediyor.

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