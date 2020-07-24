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24.07.2020 - 06:22 | | DHA

Ayasofya'da 'cuma namazı' için sabaha kadar beklediler

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi gece saatlerinde güvenlik önemleri kapsamında camii önü ve çevresinden uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi caminin çevresinde geçirdi. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı.

Ayasofya'da 'cuma namazı' için sabaha kadar beklediler

 Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi, cami önü ve çevresinden güvenlik önlemleri kapsamında gece saatlerinde uzaklaştırılan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirirken bazı vatandaşlar ise açık olan camilerde ibadet etti.  Beyazıt Camii, Gazi Atik Ali Paşa Camii ve Firuz Ağa Camii'nde toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek geceyi ibadet ederek geçirdi. Yetkililer, kılınacak cuma namazı öncesinde 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için yerlere uyarı içeren etiketler yapıştırdı. 

Gece boyu dışarıda bekleyen vatandaşlar, sabah ezanının okunmasıyla birlikte dışarıda namaz kıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı. Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

Ayasofyada cuma namazı için sabaha kadar beklediler

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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