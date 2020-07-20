Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Ayasofya'daki mozaiklere ne olacak?

Ayasofya'nın yeniden cami olması ile birlikte gerekli düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. İlk cuma namazı için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Peki, Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Ayasofya'daki mozaikler kapatılacak mı?

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İbadete açılan Ayasofya'da ilk cuma namazı 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek.

Camiye girişlerin kontrollü yapılacağını dile getiren Erdoğan, "Gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun, bunların hepsi şu anda tamamen koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Zaten şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Bu davetlilerin içerisinde erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Ama en büyük avantaj, tabii dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak. Dolayısıyla bu açık alanı da en güzel şekilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek ve açık alanda da Müslümanlar o gün ibadetlerini yapabilecekler." diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN AYASOFYA PAYLAŞIMI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.

AYASOFYA'DAKİ MOZAİKLERE NE OLACAK?

Ayasofya Camisi'ndeki mozaikler, fresk ve tasvirlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın tamamlandığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi. Hamdolsun, ecdat burayı 500 yıl önce o fresklerle mozaiklerle birlikte korudular. Camiye çevrildikten sonra da 1453'te, bugün de aynı hassasiyet gösteriliyor. Kıble bölümünde 2 tane büyük tasvir var. Hz. Meryem tasviri ve bir de onlar 'Cebrail' diyorlar bir melek tasviri var. Bir de yan tarafta galerilerin olduğu yerde Hz. İsa'nın tasvirleri ve Hristiyan tarihine ait başka tasvirler de var. Zaten o yandaki tasvirler namaz kılınmasına mani teşkil etmiyor. Hani onlar kıble tarafından olmadığı ve namaz kılarken görülmediği için onlarda bir sıkıntı yok. Daha önce de bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ilan etti. Bugüne kadar bunlar nasıl korunduysa, ziyarete açıksa bundan sonra da o şekilde açık olmaya devam edecek. Bu vesileyle yurt dışından gelen bazı eleştiriler ya da kaygılar bağlamında onu tekrar teyit etmek isterim. Bunların kapatılması, üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar gene normal ziyaretçilere de açık olacak. İsteyen gidip o mozaikleri görebilecek."