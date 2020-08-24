Ayasofya'da protez bacaklarıyla namaz kıldı

Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'ya açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiye gelen bir genç protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Gencin namaz kıldığı anlar camide bulan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.
ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...