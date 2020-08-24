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24.08.2020 - 10:14 | | DHA

Ayasofya'da protez bacaklarıyla namaz kıldı

Ayasofya Camii'ne gelen bir genç protez bacaklarıyla namaz kıldı. Gencin namaz kıldığı anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'ya açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiye gelen bir genç protez bacaklarıyla namaz kıldı.

Gencin namaz kıldığı anlar camide bulan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ilgi gördü.

Ayasofyada protez bacaklarıyla namaz kıldı

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