MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...
ABONE OL
26.07.2020 - 17:45 | | AA

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Sultanahmet'te bulunan İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası, müzeye dönüştürülmek üzere boşaltılıyor.

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz'da ibadete açıldıktan sonra Ayasofya'daki bazı eserlerin sergilenmesi amacıyla bir müzenin hazırlıkları yapılmaya başlandı.

Bu kapsamda Sultanahmet'teki İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası müze için boşaltılmaya başlanırken, binadaki eşya ve evrakların Ataşehir'deki binaya taşınacağı öğrenildi.

Ayasofyadaki eserlerin akıbeti belli oldu İşte sergilenecek yer...


Çalışmaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Tapu ve Kadastro binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini söyledi.

Yılmaz, "Burada Ayasofya'ya ya ait olup Ayasofya'da değerlendirilemeyen veya Ayasofya müzeye çevrildikten sonra, İstanbul ve farklı bölgelerde, Ayasofya'da toplanan tarihi eserler sergilenecek. Bir anlamda burası Ayasofya'da toplanan eserlerin sergilenme alanı olacak. Müze olarak bu kadastro binası hizmet verecek." dedi.

Ayasofyadaki eserlerin akıbeti belli oldu İşte sergilenecek yer...

Binanın kısa sürede boşaltılmasını beklediklerini aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Binayı arkadaşlarımızın seri bir şekilde boşaltmasını bekliyoruz. Bina boşaltıldıktan sonra Bakanlığımıza ait teknik ekipler hızlıca inceleme çalışmalarını yapacak. Düzenleme ve altyapı hızlıca tamamlanarak tapu kadastro binası bir an önce müze olarak Tarihi Yarımada'da hizmet verecek. Bu müze Ayasofya'ya ait veya Ayasofya'da toplanan tarihi eserlerin sergilendiği alan olacak."

BİNANIN TARİHÇESİ

İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binası iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, 1881'de inşa edilirken, hala arşiv ve yemekhane olarak kullanılıyor. Bina yapıldığında resmi tapu işlemleri hizmeti verilmeye başlanırken, buraya Defteri Hakaniye (Tapu ve Kadastrodan Sorumlu Devlet Bakanlığı) denildi.

Ayasofyadaki eserlerin akıbeti belli oldu İşte sergilenecek yer...

Sultanahmet Meydanı'ndaki 2. Bölüm Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olarak inşa edildi. 1897'de ikinci bölümün yeri bir lokanta ve iki arabacı dükkanına 34 bin kuruş verilerek satın alındı.

Mimarisini Vedat Mehmet Efendi'nin yaptığı bugünkü bina 1910'da bu dükkanlar yıkılarak inşa edildi. Daha sonra bu bölüm birinci bölüm ile birleştirilerek Defteri Hakani adına tescil yapıldı.

Ayasofyadaki eserlerin akıbeti belli oldu İşte sergilenecek yer...

26 Temmuz 2020 Günün Özeti Milliyet'teGünün öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Ayasofya'daki eserlerin akıbeti belli oldu! İşte sergilenecek yer...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL cevap anahtarı-soruları yayımlandı mı 2020?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL cevap anahtarı-soruları yayımlandı mı 2020?

Sıradaki Haber