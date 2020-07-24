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24.07.2020 - 09:21 | | DHA

Ayasofya'nın açılışına yerli ve yabancı basından yoğun ilgi

Ayasofya'da kılınacak ilk namaza yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösteriyor.

Danıştay'ın kararının ardından bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi.

Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

Ayasofya'daki ilk Cuma namazına yerli ve yabancı basından büyük ilgi!Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu cami etrafında toplandı.
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