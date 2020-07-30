Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’ya umut

Mektubunda Müslümanların 86 yıldır Ayasofya Camii’ne olan özlemlerine işaret eden Erbaş şunları kaydetti: “Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Artık Allah’a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır. Zatıalinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya’da saf tutmayı ümit ediyorum.”