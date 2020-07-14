14.07.2020 - 19:52 | | DHA
Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor
Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da hazırlıklar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.
15 Temmuz şehidi Barış Efe, mezarı başında anıldıFETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Şehidin kardeşi Serpil Efe, ağabeyinin "Bu vatanı hainlere yedirtmem" diyerek evden çıktığını söyledi.