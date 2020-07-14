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14.07.2020 - 19:52 | | DHA

Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.

Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor

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