MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AYD, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararını kınadı
ABONE OL
13.06.2020 - 12:03 | | AA

AYD, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararını kınadı

Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD), Twitter'ın Türkiye'de bazı hesapların kapatılması kararını kınayarak, karardan dönülmesini istedi.

AYD, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararını kınadı

AYD Başkanı Sinan Burhan, yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter tarafından alınan karara tepki gösterdi. Twitter'ın kendi siyasi ve ideolojik yaklaşımı dışındaki hesapları kapatarak tarihi bir yanlış yaptığını ve kara propaganda üssü haline geldiğini ifade eden Burhan, birçok terör örgütünün tehdit ve propagandalarını görmezden gelerek buna müsaade eden kuruluşun, özellikle Türkiye'de siyaseti dizayn etme çabasının gözlerden kaçmadığını kaydetti.

Sosyal medya hesaplarının kapatılma gerekçelerinin, siyasi, ideolojik, manipülatif yaklaşım ve çifte standardı içinde barındıran ve yine ikiyüzlü bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirten Burhan, "Anadolu Medyası olarak bu tür girişimlerin dimdik karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. 320 yerel medya kuruluşu olarak Twitter'ın yaptığı bu yanlıştan derhal dönülmesini bekliyor, kapatma kararını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan görüntü! Maskeyi yüzleri yerine...Yeni normalleşme süreciyle birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi’nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü. Caddede dolaşanların çoğunun uyarıları rağmen maske takmaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da maskeyi yüzleri yerine kollarına ya da başının üstüne taktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Molozların ardından, kimyasal atık paniği

Molozların ardından, kimyasal atık paniği

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika: Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Son dakika: Sultanbeyli'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Sıradaki Haber