Ayda Gezgin kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ayda bebek 91. saatte enkazdan çıkarıldı

Ayda Gezgin kimdir, sağlık durumu nasıl? İzmir depremi mucizelerinden birisi de Ayda bebek oldu. Ayda bebek 91 saat sonunda İzmir depremi enkazından canlı olarak çıkarıldı.

Kurtarma ekipleri Ayla'nın nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı:

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.

AYRAN İSTEDİ

İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayla bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

"BEN BURADAYIM"

İbrahim Topal da "İlk başta, elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayla'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AYDA GEZGİN'İN ANNE VE BABASININ DURUMU NASIL?

Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tomografisi iyi çıkan Ayda'nın iç kanamasının olmadığı belirtildi.