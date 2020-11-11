11.11.2020 - 14:56 | | DHA
Aydın kumar baskını! Suçüstü yakalandılar
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda, alkol kullanıp kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 kişiye adli para cezası kesilirken, kahvehane sahibi M.T. hakkında ise koronavirüs tedbirlerine ve kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kumar oynandığını belirledikleri bir kahvehaneyi, takibe aldı. Takibin ardından dün harekete geçen polis, kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda alkol kullanıp kumar oynadıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Kumar malzemeleri ve kumarda oynanan paralara el konuldu. Kahvehanenin de saat 22.00 olan kapatma saatine uymadığı belirlendi. Kumar oynayan 2 kişiye adli para cezası kesildi. Kahvehane sahibi M.T. hakkında ise koronavirüs tedbirlerine ve kapatma saatine uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.