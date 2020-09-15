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15.09.2020 - 21:21 | | DHA

Aydın ve Muğla'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Aydın ve Muğla'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül saat 09.56 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu  Türk kara sularına bırakılan lastik bot içindeki 19  kaçak göçmeni kurtardı.

 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül 06.10 sıralarında Marmaris ilçesi Kadırga Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bot içerisindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan 13 Eylül günü saat 10.15 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye gitti. Söz konusu bölgeye gelen ekipler, lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen toplam 51 kaçak göçmen ile ilgili işlemler sürüyor.

 

 

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