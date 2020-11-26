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26.11.2020 - 11:03 | | İHA

Aydın’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Edinilen bilgiye göre, Dip Burun bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkide kara üzerinde mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

 

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
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