18.02.2020 - 18:40 | | AA
Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince farklı saatlerde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 lastik bot durduruldu.
Lastik botlardaki, 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.