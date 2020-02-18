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18.02.2020 - 18:40 | | AA

Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

 

Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince farklı saatlerde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 lastik bot durduruldu.

Lastik botlardaki, 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındıİzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
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