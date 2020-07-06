06.07.2020 - 11:04 | | İHA
Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi!
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın’da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Aşırı sıcaklardan dolayı evlerinde adeta nefes almakta zorlanan pek çok kişi Atatürk Kent Meydanı’na akın ederek havuz başında serinlemeye çalıştı.
Türkiye’nin en sıcak ve nem oranı en yüksek illerinin başında gelen Aydın’da 53 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Pek çok kişi gündüz saatlerinde dışarı çıkamazken vatandaşlar geceyi de sokakta geçirdi. Evlerinde sıcaktan duramayan Aydınlılar çoluk çocuk Atatürk Kent Meydanı’na akın etti.
Sosyal mesafe uyarılarına rağmen pek çok kişi Kent Meydanı’ndaki banklarda dip dibe oturup serinlemeye çalışırken bazı aileler de havanın serinleyip çocukların uykusunun gelmesi için gece yarılarına kadar sokakta bekledi. Gece yarısına kadar 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık saat 24:00’ten sonra düşmeye başlayınca vatandaşlar evlerine döndü.
Eski sevgilisi tarafından darp edildi! "İlk kez maruz kalmıyorum"Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Pendik’te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi. Kadının korku dolu anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korku dolu dakikaları anlatan kadın emniyette verdiği ifadede "Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti" dedi. Sürekli şiddete uğradığını belirten kadın, yetkililerden yardım istedi.