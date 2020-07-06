Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi!

Türkiye’nin en sıcak ve nem oranı en yüksek illerinin başında gelen Aydın’da 53 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Pek çok kişi gündüz saatlerinde dışarı çıkamazken vatandaşlar geceyi de sokakta geçirdi. Evlerinde sıcaktan duramayan Aydınlılar çoluk çocuk Atatürk Kent Meydanı’na akın etti.

Sosyal mesafe uyarılarına rağmen pek çok kişi Kent Meydanı’ndaki banklarda dip dibe oturup serinlemeye çalışırken bazı aileler de havanın serinleyip çocukların uykusunun gelmesi için gece yarılarına kadar sokakta bekledi. Gece yarısına kadar 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık saat 24:00’ten sonra düşmeye başlayınca vatandaşlar evlerine döndü.